وزير الزراعة يكرم المبعوثين الأفارقة في دورة معهد بحوث صحة الحيوان

كتب - أحمد مسعد:

شارك الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في حفل ختام الدورة التدريبية التي نظمها معهد بحوث صحة الحيوان بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بعنوان "تشخيص الأمراض العابرة للحدود".

وقام وزير الزراعة بتسليم المبعوثين شهادة الدورة التدريبية بحضور الدكتورة مروة عبدالعال نائب أمين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وأكاسيو دينيس ممثلا عن سفير موزمبيق، وسيلاكرفاك ممثل سفير غينيا، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

وأكد أبوستيت أهمية التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية ودعم مصر الكامل للأخوة الأشقاء، واستمرار التعاون في هذه الدورات لتعظيم الاستفادة .. مشيرا إلى أن المتدربين هم خير سفراء لمصر بعد عودتهم لبلادهم.

من جانبها، أكدت الدكتورة مروة عبد العال الدعم التام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لجميع الدول الأفريقية، وتوجهت بالشكر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على دورها المتمثل في معهد بحوث الصحة الحيوانية لتنفيذ هذه الدورة .. مشيرة إلى المزيد من التعاون والشراكة بين مصر ودول القارة الأفريقية.

وأشاد المتدربون بالحفاوة البالغة والاستفادة التامة من الدورة وأهدافها التي شملت أخطر وأهم الأمراض التي تصيب الإنسان والثروة الحيوانية ومشاكلها الوبائية ودور مصر الريادي والقيادي في نقل التكنولوجيا والمعرفة للأشقاء الأفارقة.

من ناحية أخرى، قام وزير الزراعة بتكريم وتسليم شهادات التدريب لبعض المتدربين من السودان الذين حضروا دورة أخرى تدريبية في معهد بحوث صحة الحيوان حول "تطبيقات الهاسب في مجازر الدواجن". ​