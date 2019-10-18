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    صور| "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار السبت والأحد

    05:01 ص الجمعة 18 أكتوبر 2019
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    كتب- أحمد مسعد :

    أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية، أماكن وفرص سقوط الأمطار، خلال يومي 18 و19 أكتوبر الجاري.

    وجاءت فرص سقوط الأمطار كالآتي:​

    اليوم ١٨ أكتوبر:

    من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وتمتد نحو الداخل.

    السبت ١٩ أكتوبر:

    من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية.

    وكان المركز أعلن، أمس الخميس، أن أمطارًا تصل شدتها إلى ٧ مم سقطت على سواحل البحر الأحمر الشمالية وقلت شدتها على أجزاء من وسط الصعيد والوادي الجديد.

    الأمطار الطقس وزارة الري الأرصاد الجوية

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