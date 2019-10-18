صور| "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار السبت والأحد

كتب- أحمد مسعد :

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية، أماكن وفرص سقوط الأمطار، خلال يومي 18 و19 أكتوبر الجاري.

وجاءت فرص سقوط الأمطار كالآتي:​

اليوم ١٨ أكتوبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وتمتد نحو الداخل.

السبت ١٩ أكتوبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية.

وكان المركز أعلن، أمس الخميس، أن أمطارًا تصل شدتها إلى ٧ مم سقطت على سواحل البحر الأحمر الشمالية وقلت شدتها على أجزاء من وسط الصعيد والوادي الجديد.