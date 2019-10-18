صور| "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار السبت والأحد
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كتب- أحمد مسعد :
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية، أماكن وفرص سقوط الأمطار، خلال يومي 18 و19 أكتوبر الجاري.
وجاءت فرص سقوط الأمطار كالآتي:
اليوم ١٨ أكتوبر:
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وتمتد نحو الداخل.
السبت ١٩ أكتوبر:
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية.
وكان المركز أعلن، أمس الخميس، أن أمطارًا تصل شدتها إلى ٧ مم سقطت على سواحل البحر الأحمر الشمالية وقلت شدتها على أجزاء من وسط الصعيد والوادي الجديد.
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