رئيس حزب المصريين: السيسي يقدم روشتة حقيقية لتحقيق النجاح

كتب- محمد نصار:

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخرج الدفعة الأولى طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي، مؤكدًا أن الكلمة اتسمت بالوضوح والصراحة لرجل دولة حقيقي بكل المقاييس.

وقال "أبو العطا"، في بيان الخميس، إنه اتضح من الكلمة عدة أمور أولها عزم حقيقي من الرئيس السيسي على محاربة الفساد، حينما تحدث عن الأمر وقال إن "المجاملة فساد"، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس، قدمت أيضا روشتة حقيقية للجميع لتحقيق النجاح الباهر بعد أن تطرق في حديثة قائلا: "لو عايزين تنجحوا مش بالكلام".

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أنه يجب على المصريين جميعًا أن يكونوا درعًا لحماية مصر الجديدة، من محاولات هدم استقرار الدولة والتي أصبحت رائدة في الداخل والخارج على مختلف الأصعدة وخاصة محاربة الفساد، لأن هناك متربصين، لذلك علينا أن نجتمع على قلب رجل واحد، ونسيج واحد.

وأوضح أنه يجب علينا أن نسعى إلى الإنتاج لأننا جميعا نرتبط ببعض من أجل أن ننهض بمجتمعنا والعمل بالروشتة التي وضعها الرئيس خلال كلمة اليوم عن النجاح الباهر، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس حملت رسائل أخرى للمصريين بعد أن قال :"لو المصريين راقبوا أكلهم سينعكس ذلك على الأمن القومي".

ولفت إلى أن الكلمة وضحت حقيقة شخص الرئيس السيسي الإنسان الوطني بعد أن تحدث وأقسم قائلا: "والله عمري ما جاملت مخلوق أثناء فترة خدمتي في الجيش"، مؤكدًا على أن هذا الأمر يدل على نموذج حقيقي للنجاح بالعمل.

في السياق نفسه، أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجيد مخاطبة الشعب، فالرسائل التي أرسلها خلال كلمته لم تتخط الدقائق استقرت في عقول المصريين قبل قلوبهم، مؤكدًا أن رسائل السيسي للمصريين تصل بطريقة سريعة لإحساسه العميق بالشعب المصري.

وأضاف أن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية قادرون على نسف وإفشال المؤامرات والمخاطر التي تواجه مصر داخليًا وخارجيًا بما فيها الشائعات والأكاذيب والسموم، مشيرًا إلى أن الرئيس كان وسيظل صادقًا ووفيًا لمصر وشعبها وجميع المصريين يقفون خلف قيادته الحكيمة لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية في جميع أنحاء البلاد.