​وزيرة التضامن تتلقى تقريرا حول إنجازات برنامج " أطفال بلا مأوى"

كتب – محمود مصطفى:

تلقت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا حول ما تم إنجازه في برنامج "أطفال بلا مأوى".

وكشف التقرير أنه تم التعامل مع 23 ألف طفل بلا مأوى منذ يناير 2017، وحتى الآن، خلال البرنامج الذي تم إطلاقه بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" بتمويل قدره 164 مليون جنيه، لتوفير الرعاية والحياة الكريمة للأطفال بلا مأوى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الخميٍس، أن بداية مشروع "أطفال بلا مأوى" كانت على مستوى 10 محافظات وتم التوسع في ثلاث محافظات جديدة وهي الفيوم – بورسعيد – الغربية ليصبح الإجمالي 13 محافظة تضم النسب الأعلى من الأبناء بلا مأوى.

وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف حوالي 80 % من أطفال هذه المحافظات، وتوفير عدد من التدخلات التي من شانها الارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي والخدمي عبر فريق متكامل مدرب ومتخصص.

وقالت إن البرنامج شهد افتتاح 5 مؤسسات رعاية اجتماعية بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الشرقية – المنيا- الجيزة) بعد تطوير البنية التحتية لهم وإمدادهم بالتجهيزات والاثاثات والأدوات اللازمة

وأضاف التقرير أن هناك العديد من المؤشرات الخاصة بالبرنامج والتي تعكس حجم التدخلات التي نجح البرنامج في تحقيقها على مدى العامين، وهما عمر البرنامج ومن أهمها نجاح البرنامج في دمج 1475 طفلا منهم 1104 بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، و371 دمج أسري.

وأِشارت إلى أن إجمالي عدد الأطفال بلا مأوى الذين تم التعامل معه تضمن 6096 بلا مأوى، و12938 عمالة معرضة للخطر بالشارع، و3891 مع أسرهم بالشارع.

ومن جانبه قال حسني يوسف مدير برنامج أطفال بلا مأوى، إن البرنامج يعمل من خلال 17 وحدة متنقلة بالمحافظات المستهدفة طبقا لكثافة الظاهرة، عبر استخدام أنشطة غير تقليدية لجذب الأطفال من خلال 17 فريق شارع يضم تخصصات متكاملة نفسية واجتماعية وتمريض.

وأضاف أنه تم إنشاء فصل محو الأمية ومدرسة مجتمعية بسيارة الوحدة المتنقلة بمحافظة الجيزة، لتقديم خدمات للأبناء الكبار المتواجدين بالشارع لمساعدتهم في تأهيلهم

وأضاف يوسف أن البرنامج استحدث وسائل غير مسبوقة في متابعة الوحدات المتنقلة والعاملين بها أثناء التشغيل مثل متابعة السيارات من خلال نظام الـ gps ، وفي مجال إدارة الحالة تم العمل مع 600 حالة تم دمجها وإعادتها للأسر، وتم التعرف على أهم الاحتياجات الخاصة للأبناء وأسرهم سواء كانت معاشات أو مشاريع صغيرة، وفرص عمل.

وقال إنه تم توفير معاشات تكافل وإعادة جزء منهم لمسار التعليم النظامي والمجتمعي، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأوضح أنه تم التشبيك مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للأبناء المتواجدين بالمؤسسات، ودمجهم بالمجتمع واعتمادهم على أنفسهم، وتم توفير فرص العمل وتمثلت في شركات ( مصانع بلاستيك - مصانع دهانات – مصانع غذائية )، من خلال جهود بناء القدرات.

وقال إنه تم تدريب فرق الشارع على الإسعافات الأولية، من خلال التعاون مع الهلال الأحمر المصري، و تدريبهم مع الجمعيات الخبيرة على منهجية إدارة الحالة لتوحيد آلية العمل مع الأطفال، و تم إعداد حقيبة تدريبية للعاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية عن طريق جامعة حلوان.

ونوه إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطة بناء قدرات العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بتدريب 100 من مقدمي الرعاية بهذه المؤسسات كمرحلة أولى مستهدفة .