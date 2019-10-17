"المصرية للمطارات": نجاح تجربة تشغيل نظام "BRS" لتتبع الحقائب بمطار شرم الشيخ

كتب - طه عبيد:

أعلن الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، إجراء مطار شرم الشيخ لتجربة تشغيل نظام الـ BRS لأول مرة، والذي يهدف إلى تقديم خدمة جديدة للمسافرين بهدف التحقق من الحقائب المصاحبة للركاب بمنطقه الوصول ، والتى كانت أولى تطبيقها على الرحلة Air Astana ( KC ) flight # KC0557.

وأوضح النشار في تصريحات صفحية أن التجربة تستخدم لأول مرة بالمطارات المصرية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشركة المصريه للمطارات بالتعاون مع قطاع المطارات والإدارة العامه للعمليات بمطار شرم الشيخ وشركه سيتا.

أشار النشار إلى أن التجربة تأتي في ضوء حرص واهتمام وزارة الطيران المدني بامتثال وتطبيق متطلبات اتفاقيات المنظمات الدولية والإقليمية للوصول إلى أعلى مستويات السلامة الجوية والتي جاءت بتطبيق أولى تجربتها بمطار شرم الشيخ الدولى تفعيلا لقرار الاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA رقم resolution 753، بشأن إمكانية قيام شركات الطيران برصد وتتبع الأمتعة والحقائب للمسافرين تحقيقا لأفضل مستوى فى الخدمات المقدمة ومن أجل مواجهة كافة الصعوبات والتحديات التى تواجه الركاب وبخاصة المتعلقة بالحقائب، تهدف الخدمة إلى الحد من سوء التعامل مع أمتعة وحقائب الركاب من خلال إتاحة خدمة تنفيذ تتبع لأمتعة كل رحلة .

وأكد أن التجربة تمت بنجاح كبير، وأصبحت جاهزة للتفعيل عقب إعلان باقى المطارات التابعة للشركة المصرية للمطارات جاهزيتها للتنفيذ لجميع شركات الطيران.