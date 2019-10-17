  • عاجل:سقوط رافعة ونش يعطل 3 محطات بخط مترو "المرج - حلوان"

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    الدفع بأتوبيسات لنقل ركاب الخط الأول للمترو بعد تعطله في 3 محطات

    10:00 ص الخميس 17 أكتوبر 2019
    الدفع بأتوبيسات لنقل ركاب الخط الأول للمترو بعد تعطله في 3 محطات

    مترو الأنفاق

    كتب- أسامة علي:

    أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، توقف حركة المترو في محطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر بسبب سقوط "رافعة ونش" إحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو عند قيام الشركة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول.

    وذكرت الشركة في بيان اليوم، أنه بناءا على توجيهات الفريق مهندس وزير النقل تم التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بإتوبيسات في هذه المنطقة لنقل الركاب بين الثلاث المحطات لحين انتهاء فرق الطوارئ والفنيين من عمليات إصلاح الشبكة الكهربائية.

    ولفتت الشركة إلى أن حركة قطارات المترو تعمل حاليا من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان معلنا توقف حركة القطارات بمحطات ( غمرة _ الدمرداش _ منشية الصدر ) لحين اصلاح الشبكة الكهربائية .

    مترو الأنفاق الخط الأول للمترو محطات المترو رافعة ونش نقل الركاب

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    بالصور- بدء رفع حطام "رافعة الونش" المتسببة في تعطل الخط الأول للمترو
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