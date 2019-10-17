حدث ليلاً| الصحة توضح حقيقة إصابات السحائي.. وإسقاط طائرة تركية في سوريا

كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

"لا يوجد إطلاقًا".. مستشار وزيرة الصحة نافيًا وجود إصابات بالسحائي

نفى الدكتور علاء عيد، مستشار وزير الصحة والسكان للشؤون الوقائية والمتوطنة، وجود أية حالات مصابة بمرض الالتهاب السحائي بين تلاميذ محافظة الإسكندرية، قائلًا: "لا يوجد إطلاقًا أية حالات مصابة بالالتهاب السحائي"، مشيرًا إلى أنهم تلقوا بلاغًا على الخط الساخن بغرفة الطوارئ الوقائية بالوزارة بوجود 3 حالات مشتبه في إصابتهم بالالتهاب السحائي. للتفاصيل اضغط هنا

صحة الدقهلية: المحافظة خالية من "الالتهاب السحائي"

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، خلو المحافظة من أي إصابة بمرض الالتهاب السحائي، وأن جميع التلاميذ بكافة مدارس الدقهلية الحكومية والخاصة بخير ولا توجد أي حالات إصابة. للتفاصيل اضغط هنا

تركي آل الشيخ: 14 ألف مصري مشارك في موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن عدد المشاركين من مصر في موسم الرياض المقبل، بلغ قرابة 14 ألف شخص، بينهم نجوم غناء وتمثيل وعازفين وطباخين ومهندسين وفنيين إضاءة وصوت وديكور. للتفاصيل اضغط هنا

وزارة الثقافة تنفي نشوب حريق بأكاديمية الفنون

نفت وزارة الثقافة ما تردد من شائعات لا صحة لها حول وجود حريق بأكاديمية الفنون. للتفاصيل اضغط هنا

رئيس صندوق العشوائيات: تكلفة تطوير منطقة تل العقارب بلغت 330 مليون جنيه

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن الدولة في السنوات الأخيرة بذلت مجهودات ضخمة في ملف تطوير العشوائيات وحققت طفرة كبيرة. للتفاصيل اضغط هنا

"تطوير العشوائيات": إنشاء مصانع بحي الأسمرات تُصَدِّر سِبحًا إلى السعودية

قال خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن منطقة تل العقارب تم تطويرها تحت مسمى "روضة السيدة"؛ لتصبح مزارًا سياحيًّا على غرار شارع المعز. للتفاصيل اضغط هنا

برلماني يكشف ملاحظاته على تعديلات الحكومة بتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. للتفاصيل اضغط هنا

"لا قانون يحكم ولا حقوق تُرد".. ضحية اتجار قطر بالبشر يروي تفاصيل اعتقاله

قال الكابتن جمال ناصر النور، لاعب المنتخب القطري لألعاب القوى وضحية اتجار قطر بالبشر، إن التعذيب في حد ذاته هو وجود الشخص في معتقل لسنوات دون وجه حق، ودون معرفة تهمتك الأساسية، وكل ذلك بسبب وجود مشكلة مع أحد الأشخاص، مشيرًا إلى أن دخول المعتقل في قطر يكون دون الرجوع إلى القضاء أو مؤسسات حقوق الإنسان أو غيرهما. للتفاصيل اضغط هنا

زعيم الديمقراطيين بالنواب الأمريكي: ترامب خلق أزمة في الشرق الأوسط

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب ستني هوير، إن ترامب خلق أزمة في الشرق الأوسط، بحسب "سكاي نيوز". للتفاصيل اضغط هنا

النواب الأمريكيون يوبخون ترامب بسبب الانسحاب من سوريا

وجه النواب الأمريكيون توبيخًا شديدًا إلى الرئيس دونالد ترامب الأربعاء بسبب قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا. للتفاصيل اضغط هنا

بغداد: اعتقال عناصر من "داعش" الفارين داخل الأراضي العراقية

أعلن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، إلقاء القبض على عدد من عناصر "داعش" الإرهابي الفارين داخل الأراضي العراقية، مؤكدًا الاستمرار بعمليات ملاحقة المتسللين داخل الأراضي العراقية. للتفاصيل اضغط هنا

إحراق سيارات وحواجز في برشلونة مع استمرار المظاهرات بإقليم كتالونيا الإسباني

شارك محتجون انفصاليون في إقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا في أعمال شغب ليل الأربعاء/الخميس، واشتبكوا مع الشرطة، وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات وحواجز مشتعلة في مدينة برشلونة. للتفاصيل اضغط هنا

بنس وبومبيو يتوجهان إلى تركيا بحثا عن وقف العدوان على سوريا

توجه مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إلى أنقرة سعيا لإجراء محادثات تستهدف التوصل لوقف العدوان على سوريا. للتفاصيل اضغط هنا

واشنطن تحذر من فرض عقوبات جديدة على تركيا حال عدم وقف العدوان

حذر وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوتشن، من فرض عقوبات جديدة على تركيا، حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية". للتفاصيل اضغط هنا

السعودية: ارتفاع قتلى حادث تصادم المدينة إلى 35

قالت الشرطة السعودية، الأربعاء، إن 35 شخصا قتلوا في حادث تصادم بين حافلة ومعدة ثقيلة في المدنية المنورة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). للتفاصيل اضغط هنا

إعلام سوريا: إسقاط طائرة تركية مسيرة في محافظة الحسكة (صور)

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، مساء الأربعاء، بإسقاط طائرة تركية مسيرة في محافظة الحسكة بشمالي سوريا. للتفاصيل اضغط هنا

بيلوسي: ترامب انفجر غضبا من تصويت مجلس النواب بشأن سوريا

ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن اجتماع الزعماء الديمقراطيين مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض جرى اختصاره بعدما "انفجر ترامب غضبا" جراء تصويت المجلس بأغلبية ساحقة لصالح قرار يندد بانسحابه من سوريا، بحسب وكالة رويترز. للتفاصيل اضغط هنا

المرصد السوري: القوات التركية تشن هجومًا عنيفًا على مدينة رأس العين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات التركية تشن هجومًا جديدًا في مدينة رأس العين بغطاء جوي وبري مكثف، في إطار العدوان التركي على الشمال الشرق السوري، بحسب "العربية". للتفاصيل اضغط هنا