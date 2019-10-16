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الآثار تضبط سائحًا أثناء تسلقه الهرم الأكبر وتحيله لشرطة السياحة

07:41 م الأربعاء 16 أكتوبر 2019
الآثار تضبط سائحًا أثناء تسلقه الهرم الأكبر وتحيله لشرطة السياحة

منطقة الأهرامات

كتب- محمد عاطف:

أعلنت وزارة الآثار، ضبط أحد السياح الأجنبية أثناء تسلقه الهرم الأكبر.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "أحد الزائرين الأجانب في تمام الساعة الرابعة عصرًا تسلق الهرم الأكبر وتصدى له أفراد الأمن من وزارة الآثار وأفراد الأمن من شرطة السياحة والآثار الذين أجبروه على النزول".

وأضافت الوزارة أنه: "جرى اصطحاب السائح إلى قسم شرطة السياحة والآثار بالهرم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله".

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