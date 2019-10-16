وزير الخزانة الأمريكي لـ"مدبولي": "ما حققته مصر في ملف الإسكان إنجاز مبهر"

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ستيفين منوشين، وزير الخزانة الأمريكى، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير ياسر رضا، سفير مصر فى واشنطن.

وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات الإيجابية التى أجراها خلال زيارته للولايات المتحدة مع المسؤولين فى الإدارة الأمريكية والكونجرس، وفى مقدمتهم نائب الرئيس مايك بنس، وهى اللقاءات التى عكست التطور الإيجابي الكبير الذى تشهده العلاقات الثنائية تحت قيادة الزعيمين السيسى وترامب.

وأعرب مدبولى عن تطلع مصر لتعزيز علاقات الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، سواء على المستوى الثنائي من خلال زيادة استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر، أو على صعيد التنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية، لا سيما بعد ما أظهرته مباحثات أمس مع نائب الرئيس من تقارب وجهات النظر فيما يخص إدانة العدوان التركى على الأراضى السورية.

وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي، استعرضت وزيرة الاستثمار نتائج اللقاء الذى أجراه رئيس الوزراء مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC، ومجالات التعاون التى تم الاتفاق على تفعيلها فيما يخص النقل، وتحلية المياه، والربط الكهربائى مع أفريقيا.

من جانبه، أعرب "منوشين" عن سعادته بالتعاون المتنامي مع مصر، وأضاف أنه قرأ تقريراً حول مشروعات الإسكان الاجتماعى فى مصر، ووصف منوشين ما حققته مصر فى هذا الملف بأنه إنجاز مبهر.

وتطرق اللقاء إلى الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لاحتواء العواقب السلبية للعدوان التركي على الأراضي السورية، وشرح "منوشين" العقوبات التى أعلنتها وزارة الخزانة ضد تركيا.

وفى هذا الصدد، أعاد مدبولى التأكيد على إدانة مصر القوية للعدوان التركى، والمطالبة بالانسحاب الفورى للقوات التركية من الأراضى السورية.