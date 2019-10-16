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    رئيس قطاع المتاحف يجري جولة تفقدية بمتحف النسيج

    05:34 م الأربعاء 16 أكتوبر 2019
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    كتب- محمد عاطف:

    أجرى مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، جولة تفقدية لمتحف النسيج المصري بشارع المعز بحضور الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف، حيث تفقد جميع صالات العرض المتحفي والأقسام المختلفة وقاعة المحاضرات بالإضافة إلى معمل الترميم والمكتبة.

    وأشاد عثمان بالأنشطة والفعاليات التي ينظمها المتحف من أجل تفعيل دور المتحف في التواصل المجتمعي والتربية المتحفية، كما ناقش مع مدير المتحف جميع الخطط المستقبلية الخاصة بالمعارض المؤقتة وغيرها.

    كما أوصى باستمرار المتحف في إقامة الفعاليات الخاصة من أجل التواصل مع المجتمع المحيط؛ لبناء شراكة حقيقية مع كافة فئات المجتمع، دعماً للدور العلمي والمجتمعي الذي يلعبه المتحف.

    جولة تفقدية مؤمن عثمان متحف النسيج المصري أشرف أبو اليزيد

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