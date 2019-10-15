وزيرة الهجرة: تكليف رئاسي بتنظيم زيارات ميدانية للمستثمرين المصريين بالخارج

كتب أسامة عبد الكريم:

تصوير - هاني رجب:

وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لدعمه ورعايته الدائم مؤتمرات مصر تستطيع في كافة نسخها.

جاء ذلك في كلمتها بافتتاح فعاليات المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزيرة: "مصر محتاجه لأولادها وعشان كده كان لازم نشتغل مع كل كيانات المصريين في الخارج بما فيهم شريحة المستثمرين".

وأوضحت أن هناك تكليف من الرئيس السيسي بأن يتم إجراء زيارات ميدانية للمستثمرين القادمين من الخارج، وتم تنظيم زيارة إلى مصانع في العين السخنة، وسيتم عقب المؤتمر زيارة إلى مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت إلى أن المستثمر دائما يريد المكسب، لكن المصريين لديهم دافع رئيسي وراء الاستثمار أيضا وهو حبهم لوطنهم وولائهم للبلد.