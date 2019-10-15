عمال الإنتاج الحربي يؤكدون التفافهم حول القيادة السياسية

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ببعض العاملين بخمس شركات تابعة للإنتاج الحربي بمنطقة حلوان وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى التطوير الدائم والمستمر والاستثمار في العمالة وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات التصنيعية وكذلك إعطاء الفرصة للشباب لتقلد المناصب القيادية.

وخلال لقائه مع العاملين بالشركات، وجه العصار عددا من الرسائل الهامة بمناسبة الاحتفالات بذكري أكتوبر المجيدة ؛ حيث أشار إلى أن ما شهدته مصر خلال حروبها العسكرية علي مر التاريخ أثبت أن الجيش المصري تصدي لها بكل حزم وقوة وهذا لا يخفي على أحد، وأردف قائلا " ما يحاك بمصر خلال السنوات الأخيرة حرب مختلفة تحاول النيل من العلاقة بين الشعب والجيش وتسعي للتشكيك في أي إنجاز يحدث.

وأضاف العصار أن التصدي لهذه الحروب يأتي من الاهتمام ببناء الوعي وهو الفهم والإدراك السليم ويأتي هذا من نشر المعرفة والحقائق، وهنا يأتي دورنا كمواطنين للوقوف بجانب الدولة للتصدي بقوة لذلك وعدم السماح بالتشكيك في مؤسسات الدولة التي تتكاتف لنمو مصر ورفعتها

من جانبهم، أكد العاملون بشركات الإنتاج الحربي علي تأييدهم الكامل لحالة الحراك والبناء التي تشهدها مصر خلال الفترة الماضية كما شجب الحاضرون محاولات النيل من وحدة الشعب ومؤسساته الوطنية مؤكدين الالتفاف حول القيادة السياسية لمصر والتي تبني اقتصادا قويا وبنية تحتية يراها القاصي والداني لم تشهدها مصر علي مر العقود الماضية.

وعقب اللقاء تفقد "العصار"، يرافقه عدد من المسئولين، التشغيل التجريبي للمسبك الجديد بشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) والمقرر افتتاحه رسمياً خلال الفترة المقبلة والذي يعمل بطاقة إنتاج سنويا تصل إلى 20 ألف طن والتي تدخل في الصناعات المغذية مثل ( الطنابير بأحجامها المختلفة، قطع غيار شدادات الكهرباء، مدفع الرباط الخاص بالسفن، جنازير نقل الإسمنت، سن الحفار لصالح هيئة قناة السويس، طنابير السيارات، لقم الفرامل الخاصة بهيئة السكة الحديد) والتي يتم تصنيعها بأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية لما تتميز به الشركة من خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة علي أعلي مستوي كما تتعامل الشركة مع العديد من الشركات العالمية في صناعة السيارات مثل شركة ( تويوتا، هيونداي، فولكس، جينرال موتورز، كيا، جيلي، شيري).​