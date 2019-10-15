برلمانية تحذر من قوانين دولية تنتهك حرمة موتى المصريين في الخارج

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بطلب إحاطة إلى وزير الخارجية بشأن ما تنتوي فعله بعض الدول ومن بينها إيطاليا بإعداد تشريع يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وقالت عجمي، في بيان: فيه تشريع في إيطاليا مضمونه أن المتوفي بعد عشر سنوات من الوفاة، سيتم تجميع رفات جثته وطحنها وتخزينها بزجاجات ثم إرسالها لبلد المتوفي، وهذا يخالف الأحكام والأعراف الدينية وأيضا القوانين المصرية.

وأضافت عجمي، للموت حرمة خاصة سواء كان المتوفي مصري من الداخل أو من المصريين في الخارج، ويجب أن تطبق عليهم الشريعة الإسلامية وأحكامها سواء كانوا على أرض مصر أو على أرض أي دولة أجنبية.

وطالبت عضو البرلمان، وزارة الخارجية التدخل لمنع تطبيق هذا التشريع على المصريين فى الخارج، لاسيما وأن القوانين والمعاهدات الدولية تتيح ذلك، مشيرة الى أن مثل هذه القوانين تعصف بحرمة الموتى وتفتح الباب للاستهانة بحياة وممات المصريين في الخارج.