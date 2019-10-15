حدث ليلاً| عقوبات جنائية تنتظر محمد رمضان.. و"لبنان يحترق" يتصدر تويتر

(مصراوي):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي..

- بعد قيادته طائرة.. عقوبات جنائية محتملة تنتظر محمد رمضان والطيار ومساعده

أثار الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على "تويتر"، وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة، حالة من الجدل والاستياء وهو ما اعتبره قانونيون جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي والقانون الدولي.

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- بالصور.. علاء وجمال مبارك في عزاء طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق

حرص علاء وجمال مبارك، نجلا محمد حسني مبارك، رئيس مصر الأسبق، على حضور عزاء الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، بمسجد عمر مكرم بوسط البلد.

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- بالفيديو- "لبنان يحترق".. جهود لاحتواء حرائق غير مسبوقة

تصدر هاشتاج #لبنان-يحترق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما تعرضت البلاد لحرائق غابات كبيرة، ساهمت سرعة الرياح في انتشارها، وصعوبة السيطرة عليها.



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- بلومبرج: عاملون في "آبل وأمازون" شاهدوا الحياة الخاصة لبعض عملائهم

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن هناك انتهاك الحياة الشخصية لمستخدمي كاميرا المراقبة "كلود كام" التي تنتجها شركة "آبل".

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- محمد غنيم: المعارضة المصرية ضعيفة ومفككة وليست منظمة

قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، إن المعارضة المصرية تفتقد التنظيم وضعيفة ومفككة.

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- حضور رسمي كبير.. 50 صورة من عزاء طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق

حرص عدد من الوزراء والمسئولين الحاليين والسابقين على حضور عزاء الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، بمسجد عمر مكرم.

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- رئيس الوزراء في واشنطن للمشاركة باجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

غادر مطار القاهرة الدولي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مطار القاهرة الدولي متجهًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي.

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- وزيرة الهجرة تتفقد الاستعدادات النهائية لمؤتمر "مصر تستطيع" بالاستثمار والتنمية

قامت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجولة تفقدية لمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية؛ للوقوف على الاستعدادات النهائية للمؤتمر.

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- أستاذ تاريخ: مشهد السنترال في "الممر" حقيقي.. وعبدالناصر طالب بعدم ترديد الشائعات

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن مشهد السنترال في فيلم "الممر" حدث بالفعل، وإن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ألقى خطبة بعد نكسة يونيو 1967.

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- ضربة جديدة لعملة "فيس بوك".. تقرير يحذر من خطورة "ليبرا"

أشار تقرير صادر عن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7" إلى أن على "فيس بوك" التريث وعدم إطلاق عملتها "ليبرا"، حتى تثبت أنها آمنة.

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- واشنطن تعلن عقوبات على 3 وزراء أتراك

أعلنت السلطات الأمريكية، مساء أمس الاثنين، فرض عقوبات على 3 وزراء أتراك ووزارتين، ردًا على التدخل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.

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- أمريكا تفرض عقوبات ضد تركيا.. وترامب: سأدمر اقتصاد أنقرة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض حزمة من العقوبات على تركيا، بسبب عدوانها على الشمال السوري.

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- استنفار أمني في العراق تحسبًا لتسلل "دواعش" من سوريا

ساهمت العملية العسكرية التركية في شمال سوريا في فرار المئات من مسلحي "داعش" وأسرهم من السجون والمخيمات التي كانت قوات سوريا الديمقراطية تحتجزهم فيها.

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- متحدث عراقي: دخول نحو 700 فرد من عوائل "داعش" من سوريا إلى العراق

كشف المتحدث باسم العشائر العربية في العراق، مزاحم الحويت، عن دخول نحو 700 فرد من عوائل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي للبلاد خلال اليومين الماضيين، هربا من العملية التي تقودها تركيا في سوريا.

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