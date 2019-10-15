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اليوم.. متحف الفن الإسلامي ينظم مسابقة "لمحات من الهند" لأطفال المدارس

03:41 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
اليوم.. متحف الفن الإسلامي ينظم مسابقة "لمحات من الهند" لأطفال المدارس

متحف الفن الإسلامي

(مصراوي):

ينظم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي؛ مسابقة الرسم السنوية "لمحات من الهند" لأطفال المدارس المصرية.

يشارك في المسابقة 12 فنانًا من الهند وما يقرب من 50 طالبًا مصريًا.

وتنظم المسابقة للمراحل التعليمية الثلاث؛ (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، كما سيتم افتتاح معرض اللوحات الفائزة للعام الماضي وتكريم جميع المشاركين في مقر المتحف.

متحف الفن الإسلامي القاهرة مسابقة لمحات من الهند الهند مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي

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