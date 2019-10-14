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    تجديد الثقة في رئيسي جمارك قرية البضائع ومطار القاهرة

    06:01 م الإثنين 14 أكتوبر 2019
    تجديد الثقة في رئيسي جمارك قرية البضائع ومطار القاهرة

    الدكتور محمد معيط وزير المالية

    كتب - طه عبيد:

    أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بتجديد الثقة في هلال توفيق سعد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة الدولي، والدكتور إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك تفتيش الركاب بالمطار.

    جاء ذلك وفق لقرار وزير المالية رقم 629، بتجديد الثقة في كل منهما حتى بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

    وقال المطار في بيان إن هلال توفيق وإبراهيم عبداللطيف يعدان من الكفاءات المتميزة بقطاع الجمارك المصرية، وتدرجا في العمل بمختلف قطاعات الجمارك بمطار القاهرة الدولي.

    محمد معيط وزارة المالية مطار القاهرة الجمارك إبراهيم عبداللطيف

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