رئيس جامعة القاهرة يبحث مع السفير السعودي سبل تعزيز التعاون الثقافي

القاهرة- أ ش أ:

بحث رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخُشت مع سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة السفير أسامة النقلي والمستشار الثقافي الدكتور خالد النامي، تعزيز سبل التعاون مع الجامعات السعودية في الملف التعليمي والثقافي.

وأعرب الخشت - خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين - عن ترحيبه بزيارة السفير السعودي للجامعة، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية.

وأكد الجانبان ضرورة دعم التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات السعودية في المجالات التعليمية المختلفة وخاصة فيما يتعلق بتبادل الأساتذة والطلاب، حيث اتفقا على زيادة أعداد الطلاب السعوديين في جامعة القاهرة في الفترة القادمة وخاصة في البرامج الدراسية المتميزة.

وقال الخُشت: "إن هناك علاقات تعليمية متميزة تربط بين جامعة القاهرة والجامعات السعودية في المجالات التعليمية والثقافية المختلفة"، مؤكدًا ضرورة تنمية تلك العلاقات على المستوى القريب واجتذاب الطلاب السعوديين للدراسة بكليات جامعة القاهرة.

من جهته.. قال السفير أسامة النقلي: "إن هناك مجموعة من الحقائق في العلاقة بين مصر والسعودية، الحقيقة الأولى هي أن أكبر جالية للمصريين متواجدة في السعودية، وأن أكبر جالية للسعوديين تتواجد في مصر"، مؤكدًا أن مصر والسعودية وطن واحد، وأن المصريين أخوال السعوديين من السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم والسيدة ماريا القبطية زوجة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم).

وزار رئيس جامعة القاهرة والسفير السعودي - على هامش اللقاء - حاضنة أعمال المشروعات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتقوا الطلاب السعوديين، ووجه الدكتور الخشت بمشاركة الطلاب السعوديين في الدورات والورش التي تقدمها حاضنة الأعمال.​