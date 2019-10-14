"متقلقوش لو ظهر دخان وريحة حريق".. إجراء جديد من "الأنفاق" بمحطة هليوبوليس

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، عن إجراء تجربة سحب دخان بمحطة هليوبوليس في تمام الساعة الواحدة صباحًا يومي الأربعاء والخميس الموافقين 16 و17 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن أعمال الاختبارات التشغيلية للمحطة.

وأهابت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، في بيان، اليوم الاثنين، بالمواطنين، عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في محيط المحطة.