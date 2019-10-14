أكثر الكلمات إنتشاراً

محمد رمضان انتخابات تونس العدوان التركي سد النهضة الندوة التثقيفية تعيينات المعلمين طلعت زكريا أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

"متقلقوش لو ظهر دخان وريحة حريق".. إجراء جديد من "الأنفاق" بمحطة هليوبوليس

03:43 م الإثنين 14 أكتوبر 2019
"متقلقوش لو ظهر دخان وريحة حريق".. إجراء جديد من "الأنفاق" بمحطة هليوبوليس

محطة هليوبوليس

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، عن إجراء تجربة سحب دخان بمحطة هليوبوليس في تمام الساعة الواحدة صباحًا يومي الأربعاء والخميس الموافقين 16 و17 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن أعمال الاختبارات التشغيلية للمحطة.

وأهابت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، في بيان، اليوم الاثنين، بالمواطنين، عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في محيط المحطة.

محطة هليوبوليس دخان حريق مترو الأنفاق

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يقرر التعامل مع الملفات والعقود من الجهة ذات الولاية على الأراضي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان