غدًا.. افتتاح معرض "الفرح" لنجاة فاروق

كتب- محمد عاطف:

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء، معرض الفنانة التشكيلية نجاة فاروق بعنوان (الفـرح)، والذى يقيمه القطاع بقاعة "الباب" بساحة الأوبرا.

الفنانة نجاة فاروق حاصلة على ماجستير التصميم من كلية التربية الفنية جامعة حلوان، عضو نقابة التشكيليين، جمعية محبي الفنون الجميلة، الجمعية الأهلية للفنون الجميلة، ونظمت العديد من المعارض الخاصة منها "ذات نجاة" بمركز الجزيرة للفنون عام 2015، "عروسة ورق" بجاليري الكحيلة 2016، مجرد خطوط" بمركز الهناجر للفنون 2017، اسرار مؤجلة بالجامعة الأمريكية 2018، بالإضافة إلى معرض بعنوان: ألعاب بنى حسن (2019).

كما شاركت نجاة فاروق في العديد من المعارض الجماعية المحلية والدولية منها: "أجندة" بمكتبة الإسكندرية 2012، صالون القاهرة 56 بقصر الفنون 2013، و"صالون صناع الحياة الأول" مؤسسة الأهرام، ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي 2015، صالون الجنوب الدولي الرابع بكلية الفنون الجميلة بالأقصر 2016.

كما حصلت علي جائزة الرسم من بينالي الإسماعيلية للميكرو آرت بقصر ثقافة الإسماعيلية، ومراسم النوبة، المعرض العام بقصر الفنون 2018، ويستمر المعرض حتى 26 أكتوبر.