السيسي يشاهد مقاطع من فيلم الممر خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسحلة

كتب- محمد عبدالناصر:

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جزءًا من فيلم الممر، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسحلة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، اليوم الأحد.

وتتضمنت الأجزاء المعروضة من فيلم اللمر، تدريبات الجنود بعد نكسة 67.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مركز المنارة بالتجمع الخامس، لحضور الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسحلة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر.