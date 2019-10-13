  • عاجل:"رمز لشجاعة المصري".. إشادة خاصة من السيسي بدور "الصعيدي" في "الممر"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    العدوان التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    السيسي يشاهد مقاطع من فيلم الممر خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسحلة

    12:54 م الأحد 13 أكتوبر 2019
    السيسي يشاهد مقاطع من فيلم الممر خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسحلة

    الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسحلة

    كتب- محمد عبدالناصر:

    شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جزءًا من فيلم الممر، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسحلة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، اليوم الأحد.

    وتتضمنت الأجزاء المعروضة من فيلم اللمر، تدريبات الجنود بعد نكسة 67.

    ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مركز المنارة بالتجمع الخامس، لحضور الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسحلة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر.

    الندوة التثقيفية السيسي القوات المسحلة فيلم الممر نصر أكتوبر

    الخبر التالى:

    الأوقاف: تعديل المادة 7 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان