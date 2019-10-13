الأوقاف تشكل لجنة لدراسة ملف "تسويات العاملين"

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، تشكيل لجنة برئاسة المهندس سمير الشال، لسرعة الانتهاء من ملف التسويات وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الأحد، أنه ستتم مراعاة أمرين الأول: مصلحة العمل، فالمصلحة العامة مقدمة على الخاصة، في ضوء ما تسمح به اللوائح والقوانين المنظمة لسير العمل وما تقتضيه مصلحته، والأمر الآخر كفاءة وصلاحية الشخص للعمل المرشح له من خلال آليات دقيقة وشفافة وعادلة من خلال لجنة إدارية وقانونية متخصصة، وعلى أن ينتهي ذلك في الوقت القانوني للتسويات.