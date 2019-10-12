إحباط تهريب 51 ألف يورو مع راكب قادم من إيطاليا

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، أخفاها راكب مصري بين طيات ملابسه فور وصوله من ايطاليا ولم يفصح عنها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه عمرو العميري مأمور الجمرك في أحد الركاب المصريين، أثناء إنهاء الإجراءات وصول ركاب الطائرة الإيطالية رقم 803 القادمة، وبالعرض على محمد لطفي نائب مدير الجمرك، قرر تكليف مينا رمزي مأمور الجمرك تحت إشراف محمد الدمرداش مدير الحركة لتفتيش حقائبه، تبين وجود 51 ألف يورو مخفاة بين طيات الملابس.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.​