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    زاهي حواس يكشف علاقة مقبرة نفرتيتي وزوجة توت عنخ آمون بوادي القرود

    01:59 م السبت 12 أكتوبر 2019
    زاهي حواس يكشف علاقة مقبرة نفرتيتي وزوجة توت عنخ آمون بوادي القرود

    الدكتور زاهي حواس

    كتب - محمد عاطف:

    قال زاهي حواس عالم الآثار المصري، إن وادي القرود، الذي يقع بجوار وادي الملوك في منطقة البر الغربي بمحافظة الأقصر، ينتظره عدة اكتشافات أثرية واعدة، يمكن أن تثير اهتمام العالم كله خلال الفترة المقبلة.

    وكشف "حواس" في تصريحات صحفية السبت، على هامش الإعلان عن كشف أثري لأكبر منطقة صناعية لتجهيز آثاث المقابر الملكية بالبر الغربي: "تعمل البعثة الأثرية المصرية التي أشرف عليها بطاقة عشر متخصصين أثريين مصريين لا يوجد بينهم أي أثري أجنبي، خمسة في وادي الملوك وخمسة في وادي القرود، ويعمل معهم أكثر من مائتي وعشرين عامل من الأقصر".

    وأضاف: "أثق أن وادي القرود به أكثر من مقبرة ملكية مهمة جدًا، ولكنني لا أستطيع أن أحدد مكانهم أو هويتهم بشكل قاطع، مشيرًا إلى أن أهم المقابر المتوقع اكتشافها هي مقبرة الملكة نفرتيتي ومقبرة ابنتها وزوجة الملك توت عنخ آمون الملكة عنخ إس إن آمون".

    وتابع: "قررت أن تعمل البعثة الأثرية المصرية، في المنطقة التي تقع بين مقبرة الملك أمنحتب الثالث ومقبرة الملك آي، لأنني أثق في أن هذه المنطقة تحتوي على مقابر أفراد بعض عائلة عصر العمارنة".

    وحول عمل البعثة الأثرية أكد حواس، أن هذه البعثة هي الأولى في تاريخ المنطقة منذ عمل عالم الآثار الشهير كارتر الذي اكتشف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

    زاهي حواس مقبرة نفرتيتي توت عنخ آمون وادي القرود

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