بالأسماء.. قائمة "الاستقلال" تكتسح انتخابات نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، اكتساح قائمة الاستقلال بفوزها بأغلب المقاعد في النقابة العامة ونقابة القاهرة الفرعية.

وبحسب المؤشرات الأولية، احتفظ الدكتور حسين خيري بمقعده نقيبًا للأطباء للمرة الثانية على التوالي بما يقترب من 6 آلاف صوت وبفارق نحو ألفي صوت عن أقرب منافسيه الدكتور أسامة عبدالحي، ثم الدكتور جمال شعبان الذي حل في المركز الثالث بما يقرب من 2500 صوت.

وعلى مستوى العضوية، فازت قائمة الاستقلال ب 5 مقاعد من أصل 6 بمجلس النقابة، إذ فاز في مستوى عام فوق السن: الدكتور إيهاب الطاهر، الدكتور رشوان شعبان، الدكتور إيهاب الزيات.

وفي مستوى عام تحت السن فاز: الدكتور أحمد السيد والدكتور محمود عرفة.

وعلى مستوى نقابة القاهرة الفرعية، اكتسحت قائمة الاستقلال جميع المقاعد الانتخابية، إذ فازت الدكتورة شيرين غالب استاذ الطب الشرعي والسموم بقصرالعيني، بمنصب نقيب أطباء القاهرة وهي المرة الأولى في تاريخ النقابة العامة والفرعيات التي تتولى سيدة منصب النقيب.

وعلى مستوى العضوية فاز: د. جيهان يوسف، د. محمد البرعي، د. محمد القصاص، د. منير بشارة (فوق السن)، د. أحمد صفوت، د. أحمد الغيطي، د.محمد سعيد عمرو، د. هبة سامي (تحت السن).

وعلى مستوى محافظة الجيزة، فاز الدكتور أحمد حسنين، مدير مستشفى إمبابة العام، بمقعد نقيب الأطباء بالجيزة، وعلى مستوى العضوية فاز: د. سيد طويل، د. أحمد أبو زيد، د. كريم سالم د. محمد شقوير.

وهذه النتائج ليست رسمية.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، عضو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، لمصراوي، أنه من المقرر أن تعقد اللجنة مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل بمقر دار الحكمة.

وأشاد عبدالحميد بإقبال الأطباء على المشاركة في الانتخابات أمس الجمعة.

وخاض انتخابات التجديد النصفي 16 مرشحًا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة.