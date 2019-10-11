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    جمال شعبان: "بدل العدوى وهجرة الأطباء" على رأس أولوياتي

    04:00 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
    جمال شعبان: "بدل العدوى وهجرة الأطباء" على رأس أولوياتي

    جمال شعبان

    كتب - أحمد جمعة وأسامة عبدالكريم:

    أدلى الدكتور جمال شعبان، المرشح لمنصب نقيب الأطباء، بصوته قبل قليل في انتخابات التجديد النصفي، بمقر النقابة بالقاهرة.

    وقال "شعبان" في تصريحات للصحفيين، اليوم، إنه حال فوزه بمنصب النقيب "سيعمل على أن يعيد النقابة لدورها بأن تغرد داخل السرب في المجتمع المصري".

    وأوضح أنه يسعى لتجنيب النقابة الحوار التصادمي مع أجهزة الدولة، وسيعمل على حل القضايا العالقة، وعلى رأسها تطبيق بدل العدوى، ومكافحة ظاهرة هجرة الأطباء.

    وشهدت عملية التصويت في الانتخابات، إقبالًا كثيفًا على اللجان المخصصة للتصويت بمقر دار الحكمة بالقاهرة.

    ويخوض الانتخابات 16 مرشحا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة.

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