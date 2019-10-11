"الري": تنفيذ 208 إزالات للتعديات خلال أسبوع

كتب - أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، تقريرا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات على منافع الري والصرف على مستوى الجمهورية.

وأشار التقرير إلى إزالة 208 حالات تعد على مدار أسبوع كامل، حيث قام قطاع الري بتنفيذ 107 إزالات على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ101 إزالة على منافع الصرف .

وأكد المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري أن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 9 أكتوبر الجاري، وأسفرت عن تنفيذ 107 إزالات شملت إزالة 10 تعديات بمحافظة الغربية و24 بمحافظة القليوبية و9 بمحافظة المنوفية و14 بمحافظة الدقهلية و30 بمحافظة سوهاج و20 بمحافظة الشرقية ليكون إجمالي الإزالات بقطاع الري 133388 إزالة.

وفي سياق متصل، قال المهندس خالد عبدالرحمن مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف إن الهيئة قامت خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 101 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية ب 6 محافظات.

وأضاف أن الإزالات تضمنت تنفيذ 72 إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظتي الشرقية ب 57 إزالة، والدقهلية ب 15 إزالة، بالإضافة لتنفيذ إزالة واحدة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة كفر الشيخ، وكذلك تنفيذ 11 إزالة في نطاق إقليم مصر الوسطى بزمام محافظة بني سويف، إلى جانب تنفيذ 17 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظتي أسيوط بعدد 14 إزالة، وسوهاج ب3 إزالات ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد 71936 إزالة .

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

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