"ماعت": اعتداء أردوغان على سوريا جريمة ضد الإنسانية

كتب - محمد نصار:

أعربت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن مدى بشاعة الجرم الذي يرتكبه أردوغان في سوريا وعن قلقها مما ستؤول إليه هذه الحرب من جرائم ضد الإنسانية.

وردًا على موقف أردوغان، تقدمت ماعت، ببلاغ مشترك مع عدد من الشخصيات والمنظمات الدولية إلى الأمم المتحدة وذلك لسرعة اتخاذ موقف لإنهاء ما يحدث في سوريا.

وجاء نص البلاغ كما يلي: "رسالة مفتوحة للأمين العام للأمم المتحدة، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن التصريحات الأخيرة لرئيس تركيا والولايات المتحدة حول العدوان العسكري الوشيك في شمال شرق سوريا مثيرة للقلق الشديد، مثل هذا الإجراء لن يتعارض مع القانون الدولي فقط وسيكون غير قانوني، ولكن الجانب الأكثر إثارة للقلق هو أنه سيؤدي بالتأكيد إلى المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبالنظر إلى موقف الرئيس اردوغان القمعي المستمر تجاه الشعب الكردي".

وتابع البيان: "هناك سبب للخوف من أن يتم التطهير العرقي على الحدود التركية السورية، لكن هذه المرة لن يكون أحد في وضع يسمح له بالقول: لم أكن أعرف، مع الأخذ في الاعتبار التواطؤ السابق للدولة التركية مع الدولة الإسلامية المزعومة (ISIS)، لا يمكن تجاهلها إما أن الـ70،000 سجين المحتجزين لدى القوات الديمقراطية السورية سيكونون قادرين على استعادة حريتهم واستئناف إرهابهم".

وقال البيان: "إن فشل المجتمع الدولي في منع مثل هذا العمل العسكري يثير مسألة تواطؤه في الجرائم التي ستُرتكب، إن مسؤولية المؤسسات التي ترأسها تكمن في كل من السكان الأكراد في رجافا، الذين ضحوا بأكثر من 10 آلاف شخص في الحرب ضد الإرهاب العالمي، ولآلاف اللاجئين في المنطقة الذين استهدفهم الرئيس اردوغان".

ودعت مجموعة من الشخصيات والمنظمات الموقعة على البيان، إلى اتخاذ موقف عام يدعو الرئيس اردوغان إلى التخلي عن أي عمل عسكري في منطقة روجافا سيؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية الحالية وإلى عودة أنشطة داعش.

الموقعون

- شيتريان فيكن، محاضر بجامعة جنيف - سويسرا.

- DE ZAYAS Alfred، الخبير المستقل السابق في الأمم المتحدة المعني بالنهوض بنظام دولي ديمقراطي ومنصف.

- FEHLMANN-RIELLE Laurence، عضوة البرلمان السويسري

- غالاند بيير، عضو مجلس الشيوخ البلجيكي، رئيس الرابطة البلجيكية للأمم المتحدة.

- كينر نيلن مارجريت، عضو البرلمان السويسري

- بورتيولي يوجينيا ، جامعة جنيف - سويسرا

- راموس فانيسا، رئيس جمهورية أمريكا اللاتينية.

- سوماروجا كارلو، عضو البرلمان السويسري.

- التحالف من أجل حقوق الأقليات

- الرابطة الأمريكية جوريستاس (AAJ).

- رابطة الحقوقيين التقدميين - جنيف (سويسرا) مركز زاجروس بور ليه درويت دو أوم - جنيف (سويسرا) أوسكال هيريا بيلدو (تحالف الباسك السياسي).

- مؤسسة فرانز فانون - باريس (فرنسا).

- فرانس ليبرتيه مؤسسة دانييل ميتران.

- مؤسسة Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo.

- الشبكة الاجتماعية للإسكان وحقوق الأراضي.

- الائتلاف الدولي للموئل.

- الحركة الهندية "توباج أمارو".

- الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين.

- الدولية لتطوير التعليم.

- شركة الجمعية الدولية لحقوق الإنسان.

- الجمعية الإيطالية للمحامين الديمقراطيين.

- التحالف الكردي السويسري.

- حركة مكافحة العنصرية من أجل السلام.

- مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

- مشروع الديمقراطية الكوردستانية الإيرانية.

- الجمعية الإسبانية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

- الحزب الاجتماعي الديمقراطي في سويسر.

حزب اSolidarité Internationale for paix SolidaritéS Genève (حزب سياسي).