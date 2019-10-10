بالفيديو.. الجندي: الحرب على سوريا كشفت نفاق "إخوان خليفة الضلال"

كتبت- سماح محمد:

سخر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من ردود فعل شيوخ تنظيم الإخوان الإرهابى، على العدوان التركى على شمال سوريا.

وقال "الجندي": "يا من كنتم تتهمونا بالنفاق، الآن أنتم عمى، خرص، بكم، لا يتكلمون لا يسمعون، ربنا يمهل ولا يهمل، كل شيوخ الريال القطرى والليرة التركية، والدولار الأمريكى، كل المأجورين الذين باعوا أوطانهم وجيش بلادهم، الآن لا يستطعون الحديث لأنهم هم المنافقين".

وتابع الجندي- من خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc" قالاً: "هم لا يعنيهم وطنهم، هذه الفتنة كاشفة، كل واحد شايف مين المنافق واللى بيطبل لخليفة الضلال والمجون، المسألة واضحة بلد مسلمة يحدث فيها ما يحدث وهم لا يستطيعون الكلام، لأنهم يعلمون جيدا أنهم لو نطقوا كلمة مخالفة لهوى أسيادهم ستعصف بهم، والحديث عن الوطن ليس معناه حديث فى سياسة، وعاشت مصر ورئيس مصر وشعب وجيش مصر".