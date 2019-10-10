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"الري": إزالة 10 حالات تعدٍ على نهر النيل اليوم

06:56 م الخميس 10 أكتوبر 2019
"الري": إزالة 10 حالات تعدٍ على نهر النيل اليوم

إزالة التعديات على نهر النيل

كتب- أحمد مسعد:

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حملة مكبرة اليوم لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظتي.. المنوفية وأسيوط.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة 10حالات تعد على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 48869 حالة تعد.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة جميع التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

تعديات نهر النيل حماية النيل

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