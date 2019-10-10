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    ​"الإسكان" تعتمد تعديل مخطط أرض الخمائل بمساحة 1238 فدانًا مخصصين للداخلية

    01:40 م الخميس 10 أكتوبر 2019
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    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 266 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 203 لسنة 2019، بشأن اعتماد تعديل المخطط العام لمشروع أرض مدينة الخمائل 1238.7 فدان الواقعة على الحد الشرقي لكردون مدينة 6 أكتوبر الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 397 لسنة 1991 بتخصيصها لوزارة الداخلية والمملوكة لجهاز مشروعات أراضي وزارة الداخلية لإقامة مشروع سكني.

    عاصم الجزار وزراة الإسكان المجتمعات العمرانية
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