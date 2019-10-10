قبل إعلانه رسميا.. أول صور للكشف الأثري الجديد بالأقصر

كتب- محمد عاطف:

حصل "مصراوي" على أول صور للكشف الأثري الجديد الذي يستعد الدكتور زاهي حواس، لإعلانه بعد قليل في مؤتمر صحفي عالمي في منطقة البر الغربي بمحافظة الأقصر، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وعدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وأكد الدكتور زاهي حواس أن من مميزات هذا الكشف الذي وصفه بالضخم، أنه تم من خلال خبرات وأيدي مصرية خالصة، حيث تضم البعثة برئاسته ما يقرب من 200 عامل بوزارة الآثار بوادي الملوك.