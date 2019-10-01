وزير الإسكان يصدر قرارا بتعيينات جديدة في أجهزة المدن

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارًا وزاريًا بقيام المهندس خالد أحمد سرور، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأعمال رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة.

وحسب بيان، الثلاثاء، شمل القرار، تكليف المحاسب سامي فوزي محمد إبراهيم، مدير عام الشئون العقارية بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، العمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس جمال السيد أحمد جريدة، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة بني الصالحية الجديدة.

ونص القرار على تكليف المهندس صابر حافظ صابر، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام، العمل نائبا لرئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس محمود محمد الشربيني الغمراوي، معاون هندسي رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.