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اليوم.. انطلاق الدراسة في أول مدرسة متخصصة لصناعة الحلي والمجوهرات

04:30 ص الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
اليوم.. انطلاق الدراسة في أول مدرسة متخصصة لصناعة الحلي والمجوهرات

صناعة الحلي والمجوهرات

كتبت- ياسمين محمد:

تنطلق اليوم الثلاثاء، الدراسة في أول مدرسة فنية لتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات "نظام الـ3 سنوات" بالعام الدراسي الجديد 2019-2020.

وتعمل وزارة التربية والتعليم على إنشاء 4 أو 5 مدارس متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات خلال الفترة المقبلة.

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صناعة الحلي والمجوهرات وزارة التربية والتعليم المدارس التعليم المدارس الفنية

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