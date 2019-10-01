اليوم.. انطلاق الدراسة في أول مدرسة متخصصة لصناعة الحلي والمجوهرات
04:30 ص الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
كتبت- ياسمين محمد:
تنطلق اليوم الثلاثاء، الدراسة في أول مدرسة فنية لتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات "نظام الـ3 سنوات" بالعام الدراسي الجديد 2019-2020.
وتعمل وزارة التربية والتعليم على إنشاء 4 أو 5 مدارس متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات خلال الفترة المقبلة.
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