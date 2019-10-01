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جينيراسيون السنغالي يغادر القاهرة بعد انسحابه من لقاء الزمالك

12:33 ص الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
جينيراسيون السنغالي يغادر القاهرة بعد انسحابه من لقاء الزمالك

جينيراسيون فوت

كتب - طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بعثة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، والذي لم يخض مباراة الإياب أمام فريق الزمالك في بطولة دوري أبطال افريقيا بعد تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الظروف الأمنية.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن بعثة الفريق غادرت وضمت 31 لاعبا وإداريا وتم إنهاء إجراءات سفرهم من مبني الركاب 3 بالمطار على الطائرة الإثيوبية المتجهة إلى أديس ابابا ومنها إلى السنغال، ولم تواجه البعثة أي مشاكل بالمطار.

يذكر ان لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي قررت مساء أمس الاثنين، اتخاذ قرار بخصوص المباراة يوم 8 أكتوبر المقبل، قبل قرعة دوري الأبطال الأفريقية بـ 24 ساعة .

جينيراسيون السنغالي نادي الزمالك بطولة دوري أبطال افريقيا مطار القاهرة الدولي

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