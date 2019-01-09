بعد إنقاذه من البيع.. إطلاق سراح ذئب مهدد بالانقراض لبيئته الطبيعية بوادي الريان

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة البيئة، إعادة إطلاق ذئب مصري من فصيلة "ابن أوى" المهدد بالانقراض إلى بيئته الطبيعية بصحراء محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع فريق الإسكندرية لإنقاذ الحيوانات البرية والسلاحف.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه الذئب خضع للمعاينة وأجريت كافة القياسات المطلوبة عليه للتأكد من سلامته وقدرته على مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية قبل عملية الإطلاق، وذلك في إطار جهود الوزارة فى تنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته للحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجى والثروات الطبيعية.



وأشارت الوزارة إلى أن بلاغ ورد من فريق الإسكندرية لإنقاذ الحيوانات البرية والسلاحف إلى قطاع حماية الطبيعة بالوزارة يفيد بالعثور على ذئب من النوع المصري "ابن أوى" لدى أحد المحال التجارية بمحافظة الإسكندرية وجرى إنقاذه وتحريره قبل بيعه.



وأضافت الوزارة أنه فور ورود البلاغ شكلّت لجنة من محمية وادى الريان والتواصل مع الفريق وجرى إعادة إطلاق الذئب.



وأشادت الوزيرة، بدور فريق الإسكندرية لإنقاذ الحيوانات البرية والسلاحف في التصدى لمحاولات الإتجار غير المشروع فى الحياة البرية أو الصيد بالمخالفة للقانون وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية وبنجاح برامج الوزارة في نشر الوعى بأهمية دور المواطن فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة وفعالة من أجل حماية البيئة.