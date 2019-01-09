يضم 15 جمجمة.. افتتاح معرض "إعادة اكتشاف الموتى" بالمتحف المصري غدا

كتب- يوسف عفيفي:

تفتتح إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف المصرية، معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان "إعادة اكتشاف الموتى" مساء غد الخميس بالمتحف المصري بالتحرير، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وقالت صلاح، في بيان اليوم الأربعاء، إن المعرض هو الأول من نوعه داخل المتحف المصري، ويجرى لأول مرة عرض 15 جمجمة مختلفة الجنس والفئة العمرية من داخل مخازن المتحف والتي تم وسبق الكشف عنها في عدة مواقع منها الكوامل وبيت علام بسوهاج، ونقادة بمحافظة المنيا، وجبل السلسلة بأسوان، ويرجع تاريخها إلي ما قبل التاريخ أي منذ ما يقرب من 6000 عام.

وأضافت أن المعرض يضم أيضا هيكلًا عظميًا تم العثور عليه بمنطقة وادي الكوبانية بأسوان وهو يعد ثاني أقدم هيكل يتم العثور عليه ويرجع تاريخه إلى أكثر من واحد وعشرين ألف سنة، بالإضافة إلى عرض مومياء طفل عليها طبقة تذهيب تعود للعصر الروماني وعثر عليها فى أخميم بصعيد مصر.

ومن جانبها قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، إن المعرض يعد معرضا تعليميا، فهو يلقي الضوء على أهمية علم الآثار العضوية فى الآثار المصرية القديمة حيث يمكن من خلال دراسة البقايا الآدمية في المواقع الأثرية المختلفة الحصول على معلومات مهمة.

ونوهت إلى أن المعرض يتناول أربعة موضوعات مختلفة وهي تقدير السن والجنس لتوضيح الاختلافات الجنسية والعمرية وكيفية التعرف عليها من خلال الجماجم، والموضوع الثاني هو الأمراض حيث تبين من خلال دراسة مجموعة من الجماجم إصابتها ببعض الأمراض المختلفة وسيتم تزويد الزائرين بمعلومات عن تلك الأمراض وآثارها على الجماجم.

وعن الموضوعين الثالث والرابع قالت عبد الرازق، إنهما يلقيان الضوء على عملية التحنيط ومعلومات حول مكان اكتشاف تلك القطع؛ ويضم المعرض مجموعة من البقايا الآدمية المحنطة والتى تلقى الضوء على بعض تقنيات التحنيط الفريدة.