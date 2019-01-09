"قبل ما تدفع فلوس الشقة".. 8 خطوات تحميك من النصب العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

يقضي الكثير من الناس فترات طويلة‏ في رحلة البحث عن شقة، بمواصفات جيدة وأسعار مقبولة، لكن بعد العثور على الشقة المطلوبة، وسداد مقدم التعاقد والأقساط الشهرية، يكتشف المشتري العديد من المشكلات، منها تأخير تنفيذ المشروع أو عدم الالتزام بالمواصفات وجودة التشطيبات المتفق عليها، كما تظهر مشكلات أكبر من ذلك تتعلق برفض تسجيل العقار، أو حصول أرض المشروع على ترخيص بناء.

خلال الفترة الأخيرة حذرت العديد من الجهات الحكومية المواطنين من التعامل مع أي شركة تسويق عقاري للمشروعات التابعة لصندوق إسكان القوات المسلحة سواء، كما حذر صندوق تطوير العشوائيات من التعامل على وحدات مشروع روضة السيدة زينب مؤكدًا أن جميع الوحدات مخصصة لأهالي المشروع ولا يوجد وحدات مخصصة للاستثمار.

وينشر مصراوي، بعض الأساليب والإجراءات للمقبلين على شراء وحدة سكنية لتفادي النصب عليهم من قبل بعض شركات الاستثمار العقاري.

رخصة البناء:

- تبدأ معظم شركات الاستثمار العقاري تنفيذ مشروعاتها والتسويق لها، دون الحصول على الرخصة، وفي بعض الأوقات يرفض جهاز المدينة الموافقة على الترخيص بالبناء؛ نتيجة عدم توافر الشروط المطلوبة، وهنا يجب على مشتري الشقة، أولا التوجه إلى جهاز المدينة التي يرغب في شراء وحدة سكنية بها؛ للتعرف على أن العقار له ترخيص بناء، ولا توجد أي محاضر ضد العقار لمخالفة الشروط البنائية.

عقود ملكية الأرض:

- بعد التأكد من صحة تراخيص البناء، لابد من الاطلاع على عقود ملكية العقار أو قطعة الأرض؛ لأن هناك مشروعات عقارية يتم الترويج لها، وهي محل نزاع بين شركاء.

جولة ميدانية:

- قبل اتخاذ قرار الشراء لابد من إجراء جولة ميدانية للمشروع والتأكد من جودة البناء والتشطيبات، والتعرف أكثر على مشاكل المشروع.

المخطط العام:

- نتيجة لتسويق بعض الشركات لمشروعات وهمية ليست موجودة أو في مرحلة البناء الأولى، من حق المشتري أن يحصل على نسخة من بيانات الوحدة وعقد ملكية الأرض والمخطط العام للمجتمع السكني، لو كانت الوحدة تقع داخل "كمبوند".

الشرط الجزائي:

-تضع الشركات شرطًا جزائيًا وغرامات في العقد حال تأخر سداد الأقساط، لكن من حق المشتري أن يضع شرطًا جزائيًا على الشركة ويكتب بشكل واضح في عقد الشراء، إذا لم تلتزم الشركة بمواعيد التسليم المقررة والمكتوبة أيضًا في العقد.

عداد الكهرباء:

- يحظر شراء وحدة سكنية في أي مكان بدون عداد كهرباء عادي أو إلكتروني؛ لأن عداد الممارسة أو الكودي يمكن الحصول عليه بكل سهولة.

الشهر العقاري:

قبل تأكيد الشراء والتوقيع على العقود لا بد من الذهاب إلى مصلحة الشهر العقاري التابع لها، والحصول على شهادة سلبية بالتصرفات على الوحدة السكنية للتأكد من عدم وجود تصرفات سابقة على الوحدة، بعض السماسرة يمكن أن يبيع الوحدة لأكثر من مشترٍ في نفس الوقت.

- بعد الحصول على العقود لابد من تسجيلها في الشهر العقاري، لإثبات ملكيتها، حتى يمكنك عرضها للبيع بكل سهولة.

إجراءات سريعة:

- مطابقة المساحة الفعلية للوحدة السكنية للمساحة المكتوبة في العقد.

- التأكد من أن البائع له صفة قانونية للبيع أو التصرف.