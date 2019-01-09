أول طلب إحاطة في البرلمان بشأن وقف بث "بي إن سبورت"

كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار؛ بشأن وقف خدمات شركة beIN الإعلامیة في مصر.

وقال "فؤاد"، في طلب الإحاطة، إن إعلان شركة beIN الإعلامیة وقف تقدیم خدماتھا في مصر بحجة عدم قدرتھا على تقدیم خدماتھا من خلال التعاقد مع الشركة المصریة للقنوات الفضائیة، یثیر الرأي العام المصري، معتبرًا أن بیانھا بمثابة لي ذراع إعلامي وإقتصادي تزامنا مع أحداث ریاضیة ھامة الفترة المقبلة مما یزید من الإقبال على الإشتراك بھا.

وأضاف "فؤاد"، أن هذا الإعلان یتسبب في أزمة حقیقیة من غیاب المعلومات من جھة ومن أخرى معرفة مصیر إشتراكھم، مشيرًا إلى أن خدمة العملاء مشغولة بإستمرار دون إبداء سبب أو رد رسمي.

وطالب "فؤاد"، بضرورة اتخاذ موقف عاجل تجاه السیاسات الاستثماریة القائمة على الضغط والاستغلال، لافتًا إلى أهمية البت في طلب الإحاطة وإحالته إلى اللجنة الإقتصادیة بالمجلس لإتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.