  • عاجل:معلومات جديدة عن توقف بث bein sport.. ومصدر: "قناة مصرية قد تنقل كأس الأمم" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    متداول| الخفافيش تهاجم سكان 6 أكتوبر.. ووزارة البيئة تعلق

    06:05 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    متداول| الخفافيش تهاجم سكان 6 أكتوبر.. ووزارة البيئة تعلق

    الخفافيش تهاجم سكان 6 أكتوبر

    كتب- أحمد مسعد:

    تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فيديو يظهر انتشار الخفافيش في الحي الخامس بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وهو ما فسره الدكتور أحمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمحميات بوزارة البيئة، بأنها غير مؤذية.

    وأضاف سلامة في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "مفيش خفافيش في مصر بتمتص الدم، الخفافيش اللي انتشرت اسمها خفافيش الفاكهة، وتنشط هذه الأيام من أجل تخزين طعامها طوال العام".

    وأوضح: "الخفافيش صغيرة الحجم وشبه الفئران، وعادت إلى كهوفها مرة أخرى".​

    فيسبوك وزارة البيئة الجيزة أحمد سلامة

    الخبر التالى:

    3 توجيهات من السيسي لوزير الكهرباء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان