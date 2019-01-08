متداول| الخفافيش تهاجم سكان 6 أكتوبر.. ووزارة البيئة تعلق

كتب- أحمد مسعد:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فيديو يظهر انتشار الخفافيش في الحي الخامس بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وهو ما فسره الدكتور أحمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمحميات بوزارة البيئة، بأنها غير مؤذية.

وأضاف سلامة في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "مفيش خفافيش في مصر بتمتص الدم، الخفافيش اللي انتشرت اسمها خفافيش الفاكهة، وتنشط هذه الأيام من أجل تخزين طعامها طوال العام".

وأوضح: "الخفافيش صغيرة الحجم وشبه الفئران، وعادت إلى كهوفها مرة أخرى".​