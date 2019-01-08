"مياه سوهاج": تركيب 1600 عداد مُسبق الدفع للمشتركين الجدد لترشيد الاستهلاك

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأنه تم تركيب 1600 عداد مياه مُسبق الدفع للمشتركين الجدد، بمدينة سوهاج، وللمباني التي تزيد عن 6 أدوار بمركز أخميم، مضيفاً أنه يتم تركيب العدادات الجديدة مُسبقة الدفع للمشتركين الجدد بتلك المناطق، وذلك فى إطار اهتمام الشركة باستحداث خدمات جديدة.

وأضاف بدري، في بيان له اليوم، أن العدادات مُسبقة الدفع تستمر في العمل دون توقف أيام الإجازات والعطلات الرسمية حتى لو انتهى الرصيد بها، حيث يقوم العميل بسحب الكارت وإعادة تركيبه مرة أخرى ليستمر في العمل لمدة 24 ساعة، ويتم خصم ما تم استهلاكه فور قيام العميل بالشحن، موضحاً أنه تم توفير مقر بمحطة مياه سوهاج غرب لشحن الكروت، وجارٍ إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لشحن كروت عدادات المياه.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إلى أن العدادات مُسبقة الدفع، تتميز بالمحاسبة العادلة، وبنفس التعريفة المحاسبية الجاري العمل بها، كما أنها تساهم في الانتهاء من جميع المشكلات المتعلقة بالقراءات والتحصيل، وتساعد العميل في مراقبة استهلاكه والتحكم به، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه.