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    وزير خارجية المغرب يصل القاهرة

    11:35 ص الثلاثاء 08 يناير 2019
    وزير خارجية المغرب يصل القاهرة

    مطار القاهرة الدولي

    كتب- طه عبيد:
    استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في زيارة للقاهرة تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها السفير سامح شكري، وزير الخارجية.
    قالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول وزير الخارجية الأردني على الطائرة العمانية القادمة من الدار البيضاء، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.
    ومن المقرر أن يلتقي ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الثلاثاء، بقصر التحرير، ويعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا عقب إتمام مباحثاتهما الثنائية، ومتابعة آخر المستجدات علي الساحة الإقليمية والعربية.​

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