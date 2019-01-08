أسعار بنزين 95 وافتتاح 4 محطات مترو جديدة.. ضمن أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تناولت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الصادرة اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات المهمة ذات الشأن المحلي، جاء على رأسها الاحتفالات التي عاشتها مصر بأعياد الميلاد، بالإضافة إلى عددٍ من القضايا الخارجية.

وأبرزت الصحف مواصلة مصر الاحتفالات بعيد الميلاد، وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، واحتفال السفارات المصرية في الخارج بهذه المناسبة، ومشاركة السفراء والقناصل في تقديم التهنئة والفرحة للأقباط.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس الأول مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بمثابة فرحة مصرية لكل العالم.

وأضاف البابا في تصريحات خاصة لـ"الأهرام" أن ماشهدته مصر ليلة عيد الميلاد يقدم صورة حضارية غير مسبوقة، أن تجتمع كل القيادات السياسية والدينية ويفتتحوا المنشآت العظيمة المسجد والكاتدرائية، ما يؤكد تقدير القوة الناعمة لمصر.

كما أبرزت الصحف، إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة بمسمى «لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية»، تضم ممثلين من وزارتي البترول والمالية والهيئة العامة للبترول، يتم ترشيحهم من الوزير المختص.

وأشارت إلى أن اللجنة تختص بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية، لبترول برنت وسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى.



وتضمن القرار أن تطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملًا الضريبة على القيمة المضافة، اعتبارًا من نهاية شهر ديسمبر 2018، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليًا، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع السائد حاليًا.

أما في الشأن الخارجي، فأبرزت الصحف إحباط حكومة الجابون محاولة انقلاب نفذها عدد من ضباط الجيش وجرى اعتقالهم بعدما حاولوا الهرب.

فيما انفردت "الأخبار" بإعلان هشام عرفات وزير النقل أنه سيتم افتتاح 4 محطات بمترو مصر الجديدة خلال أيام بطول 5 كيلو مترات وتكلفة 8.5 مليار جنيه وتضم محطات المرحلة الجديدة: هارون، هليوبوليس، الألف مسكن، ونادي الشمس.

وأكد الوزير في تصريحات خاصة لـ"الأخبار"‬ أن تجارب التشغيل بالكامل مع المقاول والاستشاري تمت بنجاح، وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد وصول المترو إلى محطة عدلي منصور على الطريق الدائري بطول 6.5 كيلو متر وتعقبه المرحلة التكميلية الأولى للمرحلة الرابعة من الخط الثالث والتي سيتم افتتاحها نهاية العام الجاري.

وأوضح عرفات أنه سيتم التوقيع مع مؤسسة التمويل الصينية خلال الشهر الحالي لبدء مشروع القطار السريع الذي سيصل إلي العاصمة الإدارية مرورًا بمدن العبور، الشروق، المستقبل، الروبيكي.