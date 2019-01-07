نقيب الفلاحين: موجة الصقيع تضر المحاصيل.. وعلى المزارعين الحذر

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن موجة الصقيع التي تشهدها البلاد تؤثر بشكل سلبي علي معظم المحاصيل الصيفية مثل الفلفل والطماطم والفراولة، ويؤدي ذلك إلى قلة الإنتاجية أو هلاك المحصول مما ينذر بارتفاع الأسعار.

وأوضح أبوصدام، في تصريحات اليوم الإثنين، إن الصقيع غالبا ما يضر الإنتاج الزراعي خاصة في الخضراوات التي تزرع في غير موسمها كالطماطم والكوسا والباذنجان والفلفل أكثر النباتات تأثرا بالصقيع خلال الفترة الحالية.

واستطرد، أن برودة الجو تكون مفيدة لأشجار الزيتون والتفاح وتزيد من الإنتاجية، لكنها تؤثر على أشجار المانجو وتتساقط أوراقه.

ودعا نقيب الفلاحين، لاتخاذ أساليب وقائية لتفادي الصقيع مثل اختيار الأنواع والأصناف المقاومة للبرودة وزيادة الري لترطيب التربة والتخفيف من آثار الصقيع السلبية وتجنب الزيادة في التسميد، وكذلك عمل مصدات لحماية النباتات من أضرار الهواء البارد أو تغطية النباتات القصيرة باستخدام القش، أو البلاستيك.

وأشار أبوصدام إلى أن الاتجاه للزراعة داخل البيوت المحمية ذات نظام التحكم في درجات الحرارة "صوب زراعية"، هو الأسلوب الأمثل للوقاية من الصقيع وهذا الاتجاه تبنته الدولة بمشروع زراعة مائة ألف فدان.