برلماني يقترح شراء أجهزة حديثة لكشف المفرقعات

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة، للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والإصلاح الاداري، بشأن المطالبة بسرعة شراء أجهزة حديثة ذات تقنيات متقدمة لتحديد والكشف عن بُعد عن تلك المواد المتفجرة وتفكيكها، مما يمنع وقوع تلك الانفجارات.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة بالبرلمان، فى طلبه أن ذلك سيتم من خلال قيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرارات سريعة فى هذا الشأن وتكليف وزارتي التخطيط والمالية بسرعة تدبير وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة من الموازنة المالية الحالية باعتبار أن ذلك حماية للأمن القومى للبلاد والتوجيه نحو شراء هذة الأجهزة والمعدات المشار إليهما على وجه السرعة.

وقال إن مصر تواجه حربًا شرسة من الإرهابيين الذين يستخدمون أسلحة ومتفجرات حديثة للنيل من شعبها ورجال الشرطة والقوات المسلحة ودور العبادة وكافة المؤسسات فى البلاد، وفى كل حادث إرهابى من هذه الحوادث يُستشهد مواطنين أبرياء ومن رجال الشرطة والقوات المسلحة من جراء تلك الأسلحة والمتفرجات التى لم تعد بدائية الصنع بل أسلحة ومتفجرات ذات تقنيات عالية وانطلاقًا من ضرورات حماية الأمن القومى للبلاد وحفاظًا وحماية للمواطنين ورجال الشرطة والقوات المسلحة ولمحاربة الإرهاب والتصدي لهؤلاء الإرهابيين ولهذة الأسباب جميعًا.

جدير بالذكر أن الرائد مصطفي عبيد خبير المفرقعات بوزارة الداخلية استشهد مساء السبت الماضي وأصيب أمين شرطة أثناء محاولة الضابط تفكيك عبوة ناسفة كانت تستهدف كتيبة في منطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر بالقاهرة.​