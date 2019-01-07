تعرف على حيثيات فوز القائمة الطويلة لجائزة البوكر ٢٠١٩

كتب- محمد عاطف:

أعلن شرف الدين ماجدولين، رئيس لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، والتي أعلنت صباح اليوم عن القائمة الطويلة للروايات المرشّحة لنيل الجائزة بدورتها للعام 2019، عن حيثيات فوز هذه الروايات.

وقال ماجدولين، حسب تصريحات صحفية: إن الروايات التي اختيرت للقائمة الطويلة في هذه الدورة تنتمي إلى تجارب واختيارات أسلوبية متباينة من التاريخية إلى الواقعية التأملية إلى السيرية والتسجيلية، ومن النصوص النثرية المكثفة إلى تلك المقتصدة في استعمال اللغة؛ ربما لأنها تنتمي لأجيال مختلفة وأيضاً بالنظر إلى قدومها من جغرافيات عربية متباعدة، لكن في النهاية تعكس كلها هموماً وتطلعات إنسانية متقاطعة وخيبات وأوجاعاً ومرارات متشابهة".

من جانبه، قال ياسر سليمان، رئيس مجلس الأمناء: "كعادتها مع بداية كل عام جديد وخلال أكثر من عقد من الزمان، تطل علينا الجائزة العالمية للرواية العربية بالقائمة الطويلة لهذا العام؛ لتطرح أمام قراء الرواية العربية أعمالًا متنوعة تنطق بقضايا هؤلاء القراء، وتتعدى عوالم لغتهم فتخاطب ما هو إنساني وكوني".

وأضاف سليمان: "إن روايات القائمة الطويلة التي نحتفي بها في هذه الدورة تحفن مواضيعها من أرض واقع يتشظى؛ لترسم عوالم تحكي حكايات هي حكاياتنا، بكل همومها وهواجسها. ومما يزيدنا احتفاءً بهذه القائمة هو أنها أعطت لتاء التأنيث ما تستحقه من الوجاهة، وزاوجت بين الكتاب الذين شكلوا بعض معالم حياتنا الفنية على مر عقود طويلة، وثلة ممن سيخطون على خطاهم في مستقبل الأيام".

وفيما يلي عناوين الروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة للعام 2019، مرتبة وفقًا للترتيب الأبجدي لأسماء الكتاب:

رواية "نساء بلا أثر" للكاتب محمد أبي سمرا، ورواية "مي: ليالي إيزيس كوبيا" للكاتب واسيني الأعرج، "سيدات الحواس الخمس" للكاتب الأردني جلال برجس، ورواية "بريد الليل" للكاتبة هدى بركات، وحجي جابر برواية"رغوة سوداء" و"مسري الغرانيق في مدن العقيق" للكاتبة السعودية أميمة الخميس.

كما شملت القائمة رواية غرب المتوسط للمغربي مبارك ربيع، ورواية "شمس بيضاء باردة" لكفى الزعبي، ورواية "أنا وحاييم" للجزائري الحبيب السائح، ورواية "صيف مع العدو" لشهلا العجيلي، ورواية " الوصايا" للكاتب عادل عصمت، ورواية " النبيذة" لإنعام كجي جي، ورواية "الزوجة المكسيكية" للكاتب الدكتور إيمان يحيى، ورواية "بأي ذنب رحلت؟ للكاتب محمد المعزوز، ورواية "قتلت أمي لأحيا" للكاتبة اللبنانية مى منسي، ورواية "إخوة محمد" لميسلون هادي".

وقد تم اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة شرف الدين مادولين، أكاديمي وناقد مغربي مختص في الجماليات والسرديات اللفظية والبصرية والدراسات المقارنة، وفوزية أبو خالد، شاعرة وكاتبة وأكاديمية وباحثة سعودية في القضايا الاجتماعية والسياسية، وزليخة أبوريشة، شاعرة وكاتبة عمود وباحثة وناشطة في قضايا المرأة وحقوق الإنسان من الأردن، ولطيف زيتوني، أكاديمي وناقد لبناني مختص بالسرديات، وتشانغ هونغ يي، أكاديمية ومترجمة وباحثة صينية.

ومن بين قائمة الروائيين الستة عشر الذين وصلت أعمالهم إلى القائمة الطويلة، ثمة العديد من الأسماء المألوفة، منهم ستة سبق أن وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة.