سيلفيا نبيل تُهنئ الشعب المصري بافتتاح مسجد وكاتدرائية العاصمة الجديدة

كتب- محمد نصار:

وجهت النائبة سيلفيا نبيل، التهنئة للشعب المصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والبابا تواضروس الثاني، والشيخ أحمد الطيب، بمناسبة افتتاح أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط "ميلاد السيد المسيح" ومسجد "الفتاح العليم"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تقدمت النائبة سيلفيا نبيل، بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري بعيد الميلاد المجيد، متمنية أن يكون العام الجديد عام خير على مصر والمصريين.

ووجهت التحية لرجال الشرطة والجيش الذين يبذلون الغالي والنفيس، ويواصلون تقديم التضحيات فداءً لهذا الوطن حتى ينعم بالاستقرار، متمنية أن يأتي العام القادم وقد تخلصت مصر من كافة بؤر الإرهاب.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم بما يتسع لـ17 ألف مصلي، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وعدد من الشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، والتي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.