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    دينية النواب تطالب بسرعة إطلاق قناة الأزهر وبث البرامج بلغات مختلفة

    03:50 م الأحد 06 يناير 2019
    دينية النواب تطالب بسرعة إطلاق قناة الأزهر وبث البرامج بلغات مختلفة

    الدكتور عمر حمروش

    كتبت – ميرا ابراهيم:

    قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، بمجلس النواب، إن الحادث الذي وقع مساء أمس السبت، بالقرب من كنيسة عزبة الهجانة بمدينة نصر، جعل انعقاد مؤتمر تجديد الخطاب الديني الذي تعكف اللجنة على تنظيمه، أمراً ضرورياً وضرورة ملحة لمعركة البناء.

    وأضاف حمروش في تصريحات لمصراوي الأحد، أنه سيتم توجيه الدعوة للمؤسات الدينية " الأزهر والأوقاف والكنيسة ودار الإفتاء"، ومفكرين وسياسيين وأدباء ومتخصصين في المجالات النفسية والاجتماعية، وممثلين من دول خارجية، لافتاً إلى أن اقتصار المؤتمرات على مصريين فقط يعني "اننا بنكلم بَعضُنَا البعض".

    وطالب أمين سر اللجنة الدينية، فضيلة الإمام الأكبر بالإسراع في إطلاق قناة الأزهر، والتي تبث معالم الدين الإسلامي الوسطية الصحيحة، وحرصه على قبول الآخر والتسامح، على أن تبث برامجها بلغات مختلفة كالإنجليزية والفرنسية.

    وطالب عمر حمروش، باستضافة قناة الأزهر لعلماء متخصصين، ينشرون الفكر الوسطي المستنير لتصحيح صورة المسلمين.

    كانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت في بيان لها، إن الرائد مصطفى عبيد، الضابط بإدارة شرطة المفرقعات، استشهد أثناء تفكيكه عبوة ناسفة بجوار كنيسة العذراء وأبوسيفين ومسجد الحق بعزبة الهجانة بمدينة نصر.

     

    عمر حمروش اللجنة الدينية مجلس النواب الخطاب الديني

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