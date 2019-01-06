مجلس الصيادلة يتسلم الصيغة التنفيذية لصحة قرارات عمومية "15 مايو"

كتب - أحمد جمعة:

تسلم مجلس نقابة الصيادلة، صباح الأحد، الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري المتضمن إلغاء جمعية ١٤ مايو التي دعا لها الموقوف لعزل أعضاء المجلس وإلغاء جميع ما ترتب عليها من آثار.

وتضمن الحكم أيضا صحة قرارات الجمعية العمومية التي عقدها مجلس النقابة يوم 15 مايو، والتي جاء على رأسها وقف النقيب محى عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب.​