اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر"

كتب - محمد سامي:

اختتمت مراحل التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر -1) الذي شارك فيه عناصر من القوات البحرية والقوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن، والذي استمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية.

اشتمل التدريب علي العديد من الأنشطة والفعاليات تضمنت تنفيذ تشكيلات إبحار لاتخاذ الأوضاع الهجومية والدفاعية ، والتدريب على التصدى لهجوم الزوارق السريعة ، والتدريب على الرماية بالذخيرة الحية ، والتدريب على صد الهجوم الجوى المعادي باستخدام وسائل الدفاع الجوى والمسح السطحي بالطائرات الملحقة ، والتدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش ، والتدريب على المعركة التصادمية التي أظهرت مدى التعاون والتنسيق والعمل الجماعي بين القوات المشاركة.

كما قامت عناصر الوحدات الخاصة من الصاعقة البحرية والضفادع البشرية المصرية والقوات المشتركة في التدريب بتنفيذ بيان عملي للتدريب على القتال في المناطق المبنية واستطلاع رأس شاطئ ، وفتح الثغرات لتأمين منطقة إنزال القوة الرئيسية المنفذة للهجوم ، والتدريب على الإنزال البحري والإغارة على هدف ساحلي ، وتأمين رأس جسر والإنزال السريع بواسطة الطائرة ، وتنفيذ رمايات نمطية وغير نمطية بالذخيرة الحية ، كذلك التدريب على مهاجمة الوحدات البحرية داخل المواني والدفاع عن الساحل.

وأكد العميد الركن علي بن أحمد الغانمي مدير التمرين، أن هذا التمرين يعد باكورة للعمل البحري المشترك لتعزيز الأمن البحري الإقليمي في منطقة البحر الأحمر الذي يعد من أهم الممرات البحرية التي تغذي معظم أنحاء العالم اقتصادياً وإضافة ملموسة لتنمية قدرات ومهارات العناصر المشاركة للعمل في مختلف المسارح البحرية للتصدى لأى عدائيات محتملة تؤثر على أمن المنطقة وسلامتها.

حضر المرحلة الرئيسية الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول الركن فياض بن علي الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، ورؤساء أركان حرب الدول المشاركة في التدريب، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة.