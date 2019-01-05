جاد: مشاركة وفد أمريكي في افتتاح كنيسة "ميلاد المسيح" مؤشر إيجابي

كتب – أسامة عبد الكريم:

قال عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن وفد القيادات الإنجيلية الأمريكية، الذي يزور مصر حالياً، مكلف بإعداد تقارير حول الأحداث الطائفية في العالم، وتقديمها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كان وفد من القيادات الإنجيلية الأمريكية يضم 16 شخصية يمثلون المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعضاء لجنة الحريات الدينية، التقى اليوم السبت، مع عدد من رجال الفكر والثقافة المصريين.

وأضاف جاد لـ"مصراوي"، أن زيارة الوفد والمشاركة في افتتاح كنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤشر إيجابي في تغيير الموقف الأمريكي، ونجاح مصر في الوصول للطوائف الأمريكية.

وتابع: "الموافقة على إنشاء بعض الكنائس مؤخرًا وتشكيل لجنة مواجهة الأحداث الطائفية من الأمور المهمة لتفكيك الموروث الثقافي الذي تسبب في بعض التجاوزات مؤخرًا".